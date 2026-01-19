До -13°С и без осадков: прогноз погоды в Киеве и области на 19 января

В Киевской области в понедельник, 19 января, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Температура воздуха в регионе днем максимально опустится до -13°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 19 января по территории Киевской области и города Киева. Переменная облачность. Без осадков. Утром по области местами туман. На дорогах местами гололедица. Температура по области днем 8-13°С мороза; в Киеве днем 10-12°С мороза", - говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем -11°С... -9°С; Мироновка -10°С... -8°С; Фастов -12°С... -10°С; Яготин -11°С... -9°С; Барышевка -11°С... -9°С; Борисполь -11°С... -9°С и Вышгород -11°С... -9°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в течение всего дня в Киеве сохранится облачная погода. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

