Днем и до +12°С днем: прогноз погоды по Киевской области на 16 октября

В Киеве и Киевской области в понедельник, 16 октября, в первой половине дня небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +12°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

"Прогноз погоды на 16 октября по Киевщине. В первой половине дня небольшой дождь. Температура по области 7-12°С, в Киеве около 10°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +8°С…+10°С; Мироновка +9°С…+11°С; Фастов +8°С…+10°С; Яготин +9°С…+11°С; Барышевка +9°С…+11°С; Борисполь +9°С…+11°С.

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Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 16 октября весь день в Киеве будет облачным. Дождь начался до рассвета, но к середине дня прекратится.

Напомним, Киев 2 октября пришла метеорологическая осень. Она началась более чем на две недели позже климатической нормы. Метеорологическое лето в столице длилось более 140 дней.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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