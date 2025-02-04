Днем без осадков и до +3°С: прогноз погоды по Киевской области на 5 февраля

В Киевской области в среду, 5 февраля, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, днем без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, на дорогах местами гололедица.

"Прогноз погоды в сутки 5 февраля по территории Киевщины. Облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью 1-6°С мороза, днем от 2°С до 3°С тепла; в Киеве ночью 3-5°С мороза, днем 0-2°С мороза", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 5 февраля в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Без осадков.

Напомним, в Киеве январь стал одним из самых теплых. За последние шесть дней первого месяца 2025 года было зафиксировано сразу 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.