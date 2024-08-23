Длина – 207 метров: в Киеве на Троещине провели ежегодный забег с флагом Украины. Видео

В Деснянском районе Киева в пятницу, 23 августа, провели 10-й ежегодный легкоатлетический забег с флагом Украины. В этот раз участники происшествия несут полотнище протяженностью 207 метров.

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Об этом сообщили на странице общественной организации "Троещина ФБ" в соцсети Facebook. Событие произошло на проспекте Червоной Калины.

"На Троещине 10-й юбилейный забег с флагом Украины 207 метров флаг. С Днем Государственного флага Украины", – говорится в сообщении.

Как отметили в общественной организации, во время проведения забега его участники собираются установить национальный рекорд – длина полотнища составит 207 метров.

Добавим, ежегодно 23 августа украинцы чествуют один из самых главных символов государственности – сине-желтый флаг, который в годы полномасштабной войны стал еще большим символом борьбы за свободу. В этот день 2024 президент Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем Государственного флага Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом начале своего существования День флага был региональным праздником в Киеве и отмечался 24 июля. Как праздник превратился в общенациональный и почему для него выбрали другую дату, читайте в материале.

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