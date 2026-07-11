Частные дома вместо цветов: как выглядело Певческое поле в Киеве в 1960-х годах. Фото

Раньше на том месте, где в Киеве сегодня расположено "Поющее поле", стояли частные дома. Благодаря старой фотографии мы можем увидеть, как выглядела эта локация в 1960-х годах.

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Архивная фотография была опубликована на странице сообщества "Исторический Киев / Historical Kyiv" в социальной сети Facebook. В наши дни это место выглядит совсем иначе.

Взгляд в прошлое

"1960-е. Здесь сейчас Певческое поле, а ещё не так давно стояли частные дома (а до этого — хижины под соломой). Издавна эта местность была заселена, здесь находились небольшие хозяйства. Конечно, Киев начал активно расширяться, дома были снесены", – говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии можно увидеть Киев, которого уже нет — частные дома на склонах города, огороды и отсутствие многоэтажек.

Немного истории города

В Киеве в 50-60-х годах XX века в разных районах строили неглубокие и небольшие по площади открытые летние бассейны. Летом это было место, где собирались дети и с удовольствием проводили много времени.

Старые фотографии дают нам возможность заглянуть в историю Киева и увидеть жизнь его жителей. В частности, это касается моды — об этом мы можем узнать благодаря снимкам, сделанным в 1900-х годах.

Как сообщал OBOZ.UA, первым капитальным мостом Киева был Цепной, построенный в середине позапрошлого века. Ровно 106 лет назад отступающие польские войска взорвали это творение инженерного искусства, чтобы замедлить наступление советской армии.

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