Бывшего заместителя секретаря СНБО Сивковича подозревают в присвоении более 21 га в Киеве. Подробности дела

Сотрудники СБУ, ГБР и ОГП разоблачили бывшего заместителя секретаря СНБО и его сообщников в незаконном присвоении более 21 га в Киеве. Речь идет о Владимире Сивковиче, который скрывается за границей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемым грозят длительные сроки лишения свободы.

Что известно

"Служба безопасности, ГБР и Офис Генерального прокурора задокументировали новые преступления бывшего заместителя секретаря СНБО Украины – Владимира Сивковича, который скрывается за пределами Украины", – говорится в сообщении.

Как сообщили в Службе безопасности, экс-чиновник причастен к присвоению недостроенного комплекса Республиканской клинической больницы и прилегающего земельного участка площадью 21,36 га на территории Киева. Оценочная стоимость этого объекта составляет 300 миллионов гривен.

Чтобы завладеть государственной недвижимостью в период с 2006 по 2021 год, Сивкович и его сообщники разработали мошеннический план. Схема заключалась в создании искусственной задолженности перед заказчиком строительства больницы, а затем в использовании этих долгов для завладения целым имущественным комплексом в ходе процедуры банкротства.

Установлено, что для реализации плана бывший чиновник привлек должностных лиц госпредприятия и подконтрольную ему организацию в Киеве. Этот подрядчик сначала заключил соглашение с госпредприятием-застройщиком больницы о корректировке проекта и завершении строительства медкомплекса на сумму 30 млн грн. Однако частная компания не выполнила взятые на себя обязательства, чем "загнала" государственного подрядчика в долги перед кредиторами.

После этого злоумышленники продали аффилированному известному застройщику корпоративные права на свою проектную организацию вместе с правом требования на искусственную задолженность. Впоследствии произошло присвоение имущественного комплекса больницы в обмен на погашение этой суммы. В настоящее время в суде рассматривается дело о возвращении долгостроя в собственность государства.

На основании собранных доказательств Сивковичу и двум его бизнес-партнерам, находящимся за рубежом, было предъявлено подозрение по фактам мошенничества, легализации имущества, полученного преступным путем, и злоупотребления служебным положением. После проведения обысков по местам работы и проживания фигурантов подозрение было предъявлено их сообщнику — юристу частной компании, участвовавшей в махинации в пользу Сивковича. Продолжается расследование с целью привлечения всех виновных к ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, Государственное бюро расследований Украины сообщило о подозрении в государственной измене бывшему заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимиру Сивковичу. Он помогал сотрудникам ФСБ России получать от агентурной сети в Украине сведения, составляющие государственную тайну.

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