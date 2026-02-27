УкраїнськаУКР
Была стрельба: в Киеве полицейские устроили погоню за легковушкой. Подробности и видео

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
99
В Киеве на Воздухофлотском проспекте в пятницу, 27 февраля, правоохранители устроили погоню за водителем легковушки. Во время инцидента полицейские временно перекрывали движение транспорта, раздавались выстрелы.

Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. Официальной информации о происшествии пока нет.

Что известно

"Погоня со стрельбой за черным Mercedes ML на Воздухофлотском проспекте", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, как на проспектеостанавливаются автомобили из-за перекрытия движения, а затем слышно несколько выстрелов. После чего машина патрульной полициипродолжила преследование авто.

Из собственных источников OBOZ.UA стало известно, что полицейские пытались остановить возле Нивок машину за нарушение правил дорожного движения. Легковушку преследовали, пробили колеса, а затем догнали ее на одной из улиц Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить водителя Porsche, который, по информации следствия, в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП. После этого злоумышленник устроил стрельбу и напал на участников аварии.

