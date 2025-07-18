Говорят, что женщина кричала 'Слава России': в Киеве произошла стычка в метро, полиция устанавливает обстоятельства инцидента. Видео

В вагоне метро Киева один из пассажиров несколько раз ударил женщину. Якобы инцидент произошел из-за того, что последняя высказывала одобрительные лозунги в сторону страны-агрессора РФ.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Сейчас правоохранители начали проверку по данному факту.

"Информацию о происшествии правоохранители обнаружили вчера во время мониторинга социальных сетей. Согласно публикации, распространенной в Telegram-каналах, пассажирка киевской подземки выражала одобрительные лозунги в пользу страны-агрессора, чем спровоцировала конфликт с другим пассажиром и он ее ударил", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсетях видео, можно увидеть только часть конфликта, где мужчина несколько раз бьет женщину, а потом ее выгоняют из вагона. Якобы это произошло из-за того, что женщина кричала "Слава России". Судя по записи это произошло на "красной" линии подземки.

Чтобы увидеть видео, перейдите по ссылке. 18+.

Как отметили в пресс-службе, сейчас сотрудники управления полиции в метрополитене проводят проверку и устанавливают всех участники этого события. Также решается вопрос правовой квалификации.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Гореничи Киевской области посреди улицы две местные жительницы в состоянии опьянения устроили "гулянку", громко прослушивая русскую музыку. Свои действия они объяснили желанием развлечься, а потом в соцсетях одна из них сообщила, что ни о чем не жалеет.