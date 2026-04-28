'Была пространством культуры': в Киеве пройдет благотворительное мероприятие с участием Евгения Хмары ради спасения исторического здания

Вечером 28 апреля в Киеве состоится масштабное благотворительное мероприятие под названием Still Standing. Главная цель вечера – объединить усилия общества ради сохранения архитектурного наследия столицы и поддержки защитников Украины.

Проект посвящен спасению флигеля – бывшего здания Кинодворца, который является частью исторического комплекса рядом с МЦКИ "Жовтневым дворцом".

Спасение исторического наследия

На протяжении десятилетий это здание было важным культурным пространством Киева, местом встреч и живой памяти столицы. На сегодняшний день постройка находится в аварийном состоянии.

Организаторы Still Standing подчеркивают, что время ограничено, и именно сейчас решается судьба этого объекта – останется ли он частью архитектурного ансамбля Киева или исчезнет навсегда.

Цель сбора: 100 миллионов гривен

Основная задача мероприятия собрать 100 000 000 гривен. Эти средства будут направлены на полное восстановление флигеля и консервацию культурного наследия. По словам организаторов, это не просто вопрос ремонта стен, а вопрос сохранения идентичности города.

Программа мероприятия и гости

Вечер соберет представителей крупного бизнеса и деятелей культуры. Программа события включает живую музыку от знаковых украинских артистов.

Также будет проведен благотворительный аукцион, вырученные средства от которого пойдут на нужды 2-го корпуса Национальной гвардии "Хартия".

Гостей мероприятие также ждет фуршет и нетворкинг в кругу лидеров мнений.

В качестве спикеров мероприятия приглашены вице-премьер-министр по гуманитарной политике и Министр культуры Татьяна Бережная, соучредительница архитектурного бюро "Форма" Ирина Мирошникова, генеральный директор и основатель фестиваля Atlas Festival Дмитрий Сидоренко и программный директор Atlas Festival Влад Яремчук.

Музыкальную атмосферу вечера создадут приглашенные артисты: Евгений Хмара, Skylerr и группа "Жадан и Собаки".

Событие состоится в МЦКИ ( Киев, Аллея Героев Небесной Сотни, 1). В 18:00 открытие дверей, начало официальной части ожидается с 18:30.