Был верен присяге: на фронте погиб военный с Киевщины Виктор Степанов. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Ирпеня Киевской области Виктор Степанов. Воин отдал самую дорогую – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщила и.о. Ирпенского городского головы Анжела Макеева.

"На щите в Ирпень возвращается наш Защитник – Виктор Степанов", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 4 июня 1971 года. Его детство и юность прошли в Новой Каховке на Херсонщине. Там он окончил профессионально-техническое училище №7, строил мирную жизнь, воспитывал детей и много лет работал в Доме марочных коньяков "Таврия".

Виктор был настоящим хозяином, искренним и добрым человеком. В свободное время больше всего любил рыбалку, но самой большой ценностью для него всегда была семья.

В мае 2024 года воин стал в ряды Вооруженных Сил Украины. Пошел защищать наше будущее, оставаясь до последнего вздоха верным военной присяге и украинскому народу.

"В Ирпене у Героя остались жена и двое дочерей. Жена вспоминает Виктора как любящего мужа и отца, который больше всего заботился о спокойствии и безопасности семьи. Выражаю искренние соболезнования семье, друзьям, собратьям и всем, кто знал Виктора Александровича", – добавила Макеева.

