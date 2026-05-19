Был самой популярной зоной отдыха Киева: Гидропарк и его посетители в 1974 году. Архивные фото

Гидропарк в Киеве с первых дней открытия стал любимым местом отдыха гостей и жителей столицы. Благодаря снимкам Михаила Гильштейна мы можем увидеть, как выглядела эта локация в 1974 году.

Архивные фото были опубликованы в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. В наши дни эта локация выглядит иначе.

"Гидропарк, 1974 год. Видно причалы, лодки, аллеи и людное пространство для прогулок. Сам Гидропарк начал функционировать с 1965 года", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, на опубликованных фото видно привычный для того времени поток посетителей. Люди идут по аллеям, рядом стоит транспорт, а в глубине кадра заметна городская инфраструктура отдыха. В 1970-х Гидропарк уже был одной из самых популярных киевских зон отдыха.

Гидропарк – парк в Киеве, расположенный на Венецианском и Долобецком островах между Днепром и Русановским проливом.

Гидропарк расположен на месте бывшей Предмостной слободки, разрушенной в 1943 году во время оккупации Киева. Парк был создан в 1965-1968 годах как водно-развлекательный комплекс с многочисленными пляжами, водными аттракционами, лодочными станциями. Площадь парка составляет 365 га.

