Был искренним, открытым, настоящим: на фронте погиб защитник из Киевской области Александр Барандыч. Фото

Защищая Украину, отдал жизнь военный из Обухова Киевской области Александр Барандыч. Сердце воина перестало биться 12 марта 2025 года.

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Дома его ждала дочь. О потере сообщили в Обуховском городском совете.

"Снова боль, тяжелая потеря и невыразимая грусть окутывает каждого из нас. В ходе выполнения военного задания во время перемещения из Покровска в зону ответственности ОТУ "Херсон" погиб мужественный и самоотверженный воин, майор механизированного батальона 153-й отдельной механизированной бригады Барандыч Александр Анатольевич. Это произошло 12 марта 2025 около 15:30 часов", – рассказали на малой родине воина.

Дома Александра ждали родители, брат, дочь, родные и друзья.

"Эта потеря тяжела не только для его семьи, но и для всех, кто имел честь быть с ним рядом. Для родных, для друзей и побратимов боль потери не будет утихать никогда. Они потеряли человека, который был искренним, открытым и настоящим... Мы все потеряли человека, который был примером преданности и мужества. Александр Анатольевич Барандыч навсегда останется в нашей памяти как герой, отдавший свою жизнь за Украину, за ее будущее", – отметили в Обуховском горсовете.

Сейчас воин вернулся домой на щите. Обухов прощается с ним 15 марта. В 12 часов всех неравнодушных приглашают отдать дань уважения воину на центральной площади города возле Обуховского центра культуры и досуга. Вечный покой же Герой обретет на городском кладбище "Польок".

Напомним, ранее стало известно, что на войне погиб продюсер шоу "Взвешенные и счастливые" Юрий Кирпик.

Также сообщалось, что на Донбассе погиб защитник Антон Пшеничный из Бердянска.

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