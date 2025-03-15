Был искренним, открытым, настоящим: на фронте погиб защитник из Киевской области Александр Барандыч. Фото
Защищая Украину, отдал жизнь военный из Обухова Киевской области Александр Барандыч. Сердце воина перестало биться 12 марта 2025 года.
Дома его ждала дочь. О потере сообщили в Обуховском городском совете.
"Снова боль, тяжелая потеря и невыразимая грусть окутывает каждого из нас. В ходе выполнения военного задания во время перемещения из Покровска в зону ответственности ОТУ "Херсон" погиб мужественный и самоотверженный воин, майор механизированного батальона 153-й отдельной механизированной бригады Барандыч Александр Анатольевич. Это произошло 12 марта 2025 около 15:30 часов", – рассказали на малой родине воина.
Дома Александра ждали родители, брат, дочь, родные и друзья.
"Эта потеря тяжела не только для его семьи, но и для всех, кто имел честь быть с ним рядом. Для родных, для друзей и побратимов боль потери не будет утихать никогда. Они потеряли человека, который был искренним, открытым и настоящим... Мы все потеряли человека, который был примером преданности и мужества. Александр Анатольевич Барандыч навсегда останется в нашей памяти как герой, отдавший свою жизнь за Украину, за ее будущее", – отметили в Обуховском горсовете.
Сейчас воин вернулся домой на щите. Обухов прощается с ним 15 марта. В 12 часов всех неравнодушных приглашают отдать дань уважения воину на центральной площади города возле Обуховского центра культуры и досуга. Вечный покой же Герой обретет на городском кладбище "Польок".
Напомним, ранее стало известно, что на войне погиб продюсер шоу "Взвешенные и счастливые" Юрий Кирпик.
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