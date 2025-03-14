'Нес свет даже в самые трудные времена': на войне погиб продюсер шоу 'Зважені та щасливі' Юрий Кирпик

Защищая Украину от врагов, погиб военнослужащий и продюсер компании Starlight Media Юрий Кирпик. Он работал над созданием шоу "Зважені та щасливі", а также сериалов "Джованні" и "Будиночок на щастя".

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Трагическую новость сообщил коллега защитника Александр Быков на своей странице в Facebook. Он отметил, что Юрий Кирпик был замечательным человеком, который даже в самые тяжелые времена дарил окружающим положительные эмоции.

"Друзья, в нашей семье Starlightmedia большая потеря. Погиб Юрий Кирпик. Трудно в это поверить и найти слова поддержки его семье, друзьям. Для кого-то из нас он был коллегой, для кого-то настоящим другом, человеком, который всегда поддерживал, шутил и нес свет даже в самые тяжелые времена", – написал Быков.

Почтила память защитника и исполнительный продюсер канала ICTV Анастасия Грабар. В своем Facebook она написала: "Погиб Юра Кирпик. Мы вместе работали, вместе переживали радостные и не очень моменты в работе. Ты был крутым продюсером с сильным, пусть и непростым характером. Спасибо тебе за все. Покойся с миром. Светлая память".

Со своей стороны режиссер Алексей Гладушевский признался, что ему сложно смириться с потерей коллеги, ведь в свое время они создали большое количество впечатляющих проектов.

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