Болезненная потеря: стало известно о гибели военного из Киевской области Сергея Гаврищука. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из села Малютянка Киевской области Сергей Гаврищук. Сердце мужественного украинского воина остановилось 17 апреля 2024 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Болезненная потеря

"17 апреля 2024 года вблизи села Очеретино Покровского района Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб старший стрелок-оператор 3-го механизированного отделения 115-й отдельной механизированной бригады старший солдат Сергей Гаврищук. С того времени считался пропавшим без вести. После проведения ДНК-экспертизы его тело было идентифицировано", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 19 февраля 1984 года в селе Малютянка, здесь прошла вся его жизнь. Окончил местную школу, образование маляра-штукатура и плиточника получил в Киевском ПТУ.

Трудовую деятельность начал в 2003 году. Работал на предприятии по изготовлению CD-дисков, впоследствии – водителем-экспедитором. С 2019 работал сварщиком на заводе в Боярке. Сергей любил играть на гитаре и петь. Занимался спортом, любил рыбалку. Был заботливым и любящим отцом.

В марте 2022 года присоединился к добровольческому формированию "Щит Василькова". В августе 2022 года был мобилизован в ряды ВСУ в 38-й объединенный учебный Васильковский центр Воздушных Сил. В октябре 2022 г. был переведен на должность механика-электрика в 40-ю бригаду тактической авиации "Призрак Киева". В марте 2024 года Сергей продолжил службу в 115-й отдельной механизированной бригаде.

"В скорби остались жена, дочери и родные. Память о Сергее Гаврищуке вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков", – добавили в пресс-службе.

