Без осадков и до +39°С: прогноз погоды по Киевской области на 14 июля

В Киевской области в воскресенье, 14 июля, сухая жаркая погода. Воздух в регионе максимально прогреется до +39°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на 14 июля по Киевщине. Сухая жаркая погода: температура по области ночью 20-25°С, днем сильная жара 35-39°С; в Киеве температура ночью 22-24°С, днем сильная жара 35-37°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +35°С…+37°С; Мироновка +35°С…+37°С; Фастов +36°С…+38°С; Яготин +34°С…+36°С; Барышевка +35°С…+37°С; Борисполь +35°С…+37°С.

Напомним, в Киеве в четверг, 11 июля, климатологи зафиксировали сразу три погодных рекорда. В частности, максимальная температура воздуха в этот день достигла 34,2°С, что на 0,5°С выше предыдущего рекордного показателя 1885 года.

Ранее климатологи подвели погодные итоги июня 2024 года в Киеве. Этот месяц вошел в десятку самых влажных с начала наблюдений 1891 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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