Более 1100 домов в двух районах Киева еще остаются без тепла после очередного обстрела РФ, – Кличко

В Киеве более 1100 домов в Дарницком и Днепровском районах остаются без тепла после очередной российской атаки. Город разворачивает дополнительные круглосуточные пункты обогрева в школах, которые подключат к мобильным котельным.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Специалисты уже начали работы по восстановлению.

Что известно

"Более 1100 домов в Дарницком и Днепровском районах после массированной атаки врага на критическую инфраструктуру столицы остаются без тепла. Объект инфраструктуры, который обеспечивает теплоснабжение в эти дома, сегодня ночью был сильно поврежден. Специалисты оценивают масштабы его повреждений и перспективу восстановления", – рассказал Кличко.

Мэр Киева добавил, что в 1100 домах, которые остались без тепла, утром слили воду в системах отопления, чтобы избежать оттаивания.

Сейчас город разворачивает дополнительные опорные пункты обогрева в школах микрорайонов, дома которых остались без отопления. Дополнительных пунктов, которые подключают к мобильным котельным и где можно будет находиться и днем и ночью, в частности, в Дарницком районе сейчас 5, в Днепровском – 4.

Также 36 пунктов обогрева разворачивает ГСЧС в Дарнице (на 20 локациях) и 27 пунктов – в Днепровском районе (тоже на 20 локациях). С адресами пунктов можно ознакомиться на официальных ресурсах РГА, городской власти и ГСЧС или по ссылке (нажмите, чтобы перейти).

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 февраля, когда температура в Киеве опустилась до значительных минусовых показателей, Россия массированно атаковала город дронами и ракетами разных типов. Известно о разрушениях в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском районах. К сожалению, есть пострадавшие.

