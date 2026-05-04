За $25 тыс. обещал устроить военным капелланом: в Киеве задержали "специалиста по нелегальному бронированию". Фото
Правоохранители Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, организовал очередную схему уклонения от мобилизации. Злоумышленник за вознаграждение пообещал военнообязанному устроить его военным капелланом.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Что известно
По словам правоохранителей, схему незаконного оформления отсрочки от военной службы организовал 30-летний уроженец Черкасской области, в своих кругах был известен как "специалист по нелегальному бронированию". Именно благодаря такому авторитету делец подыскивал себе "клиентов".
В одном из случаев, к злоумышленнику обратился мужчина, который нарушил правила воинского учета, не прибыв по повестке в ТЦК. Сначала "бизнесмен" предложил ему должность с броней на предприятии критической инфраструктуры, однако при встрече предложение изменил.
Он заверил мужчину, что для решения его вопросов, он может трудоустроить его военным капелланом в одно из военных формирований. В результате военнообязанный получит отсрочку от призыва и возможность выезжать за границу.
Злоумышленник рассказывал своему "клиенту", что для этого не нужно иметь никаких специальных знаний и образования. Он просил лишь предоставить оригиналы паспорта, идентификационного кода и диплома о высшем образовании, при наличии. Нарушитель оценил такую "услугу" в 25 тысяч долларов США – его задержали сразу после получения вознаграждения.
По этим фактам задержанному сообщили о подозрении, досудебное расследование продолжается.
