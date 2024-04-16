Биг Мак за 5,60 грн и продукты из-за границы: в сети показали, как начинал работать McDonald's в Киеве. Архивное видео

В мае далекого 1997 года в Киеве открылись первые три в Украине ресторана McDonald's, один из которых – на Севастопольской площади. Продукты для ресторанов завозили из-за границы, а Биг Мак стоил 5 гривен 60 копеек.

Архивное видео было опубликовано в Telegram-канале сообщества "История Соломенского района". На сегодняшний день в стране насчитывается более 100 таких заведений.

"McDonald's на Севастопольской площади. Дата открытия: 25 Мая 1997", – говорится в сообщении.

В сообществе напомнили, что первое заведение этой сети ресторанов быстрого питания в Украине открыли 24 мая 1997 года возле столичной станции метро "Лукьяновская".

Благодаря записи можно узнать, что в тот месяц в нашей стране было открыто сразу пять McDonald's, из которых три – в Киеве. На видео – ресторан на Севастопольской площади. По словам диктора, открытие заведений состоялось почти незаметно: среди посетителей – преимущественно "гости из провинции", цены не малы (БигМак стоил 5 гривен 60 копеек), а именно меню – то оно "не удивит вас разнообразием".

"У всех продуктов есть иностранное происхождение. Хлеб, говядина, другие компоненты поставляют из Польши, Венгрии. Украинские производители пищевой продукции пока такой чести не удостоились", – добавил диктор.

Отметим, в репортаже журналист, скорее всего случайно, называет неправильную дату открытия ресторанов – апрель, хотя это на самом деле произошло в мае 1997 года.

Добавим, Украина была 102-м государством, где начала работу сеть заведений питания McDonald's, когда 24 мая 1997 года в Киеве был открыт первый ресторан. Девять украинских ресторанов вошли в список 100 самых посещаемых заведений сети по всему миру: в частности, ресторан, расположенный в Киеве возле Центрального железнодорожного вокзала, занимает в этом рейтинге второе место.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иным. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!