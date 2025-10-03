Без отца остались двое детей: на фронте погиб военный из Киева Богдан Крепкий. Фото

На Харьковщине во время выполнения боевого задания погиб военный, уроженец Киева Богдан Крепкий. Сердце украинского воина остановилось 27 сентября.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Михайловско-Рубежовского старостинского округа. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"С невыразимой грустью и болью в сердце сообщаем трагическую весть ... В борьбе за свободу и независимость Украины погиб наш односельчанин – военный Крепкий Богдан Сергеевич", – говорится в сообщении.

Герой родился 13 ноября 1992 года в городе Киеве. С 2017 года, после женитьбы, проживал в селе Михайловка-Рубежовка. Еще в 2022 году Богдан ушел добровольцем на фронт, став на защиту родной земли.

27 сентября 2025 года, выполняя боевое задание вблизи населенного пункта Новоплатоновка Харьковской области, он отдал свою жизнь за Украину.

"У Богдана остались жена, маленькая дочь и сын, родители, сестра и братья. Это невосполнимая потеря для родных, близких и всей нашей общины", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На Луганщине во время выполнения боевого задания погиб военный из села Слободка Киевской области Владимир Щербань. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 18 августа 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания в Донецкой области оборвалась жизнь военного из Белой Церкви Киевской области Николая Кубрака. С 13 октября 2023 года защитник Украины считался пропавшим без вести, и только сейчас стало известно о его гибели.

