Без отца остались две дочери: на фронте погиб военный из Киевской области Николай Мельниченко. Фото

На Сумском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Николай Мельниченко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 7 июня.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук.

"Вернулся домой на щите. На войне погиб 39-летний бучанец Николай Мельниченко", – написал Федорук.

Воин стал на защиту украинской земли еще с 2015 года в зоне АТО. С началом полномасштабного вторжения не остался в стороне. В апреле 2022 года он одним из первых зашел в Бучу - проводил разминирование города. Прошел Торецк, Луганщину, Купянск.

Николай Мельниченко был настоящим патриотом и смелым воином. Он - один из тех, кому удалось захватить в плен псковского десантника, именно того, кто творил зверства в Буче. 7 июня 2025 года Герой трагически погиб на Сумщине. За успешное выполнение боевых задач Николай получил награду "Золотой крест". Похоронили воина в Буче.

"Позитивный, добрый, заботливый человек и любящий отец двух дочерей – таким был наш земляк при жизни. Сочувствуем всей семье нашего Защитника", – добавил Федорук.

Как сообщал OBOZ.UA, на Сумском направлении во время выполнения боевого задания 6 июня погиб военный из Броваров Киевской области Вячеслав Колесниченко. Воин отдал самое дорогое - жизнь - за Украину, ее независимость и территориальную целостность.

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