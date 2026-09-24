Без осадков и станет теплее: прогноз погоды по Киевской области на 25 сентября

В Киевской области в пятницу, 25 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха в регионе достигнет +19 °С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 25 сентября по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области ночью 4-9°С, днем ​​14-19°С; в Киеве ночью 7-9°С, днем ​​15-17°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в пятнадцатку самых теплых за всю историю наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

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