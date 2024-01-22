Без осадков и гололедица: прогноз погоды по Киевской области на 22 января.

В Киеве и Киевской области в понедельник, 22 января, переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем до 6°С мороза.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 22 января по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, по области местами порывы 15-18 м/с. Температура по области днем 1-6°С мороза; в Киеве днем 1-3°С мороза", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем -1°С…+1°С; Мироновка 0°С…-2°С; Фастов 0°С…-2°С; Яготин -3°С... -1°С; Барышевка 0°С…-2°С; Борисполь 0°С… -2°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. 22 января на дорогах гололедица. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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