Без осадков и до -8°С: прогноз погоды по Киевской области на 20 февраля

В Киевской области в четверг, 20 февраля, облачно с прояснениями, днем синоптики осадков не прогнозируют. Столбики термометров в регионе днем максимально опустятся до -8°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. На дорогах местами гололедица, ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 20 февраля на территории Киевщины. Облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура по области ночью -6...-11°С, днем -3...-8°С; в Киеве ночью -7...-9°С, днем -4...-6°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 20 февраля весь день в Киеве будет облачным. Вечером ожидается мелкий снег.

Напомним, в Киеве январь стал одним из самых теплых. За последние шесть дней первого месяца 2025 года было зафиксировано сразу 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.

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