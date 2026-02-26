Без осадков и до +3°С: прогноз погоды в Киеве и области на 27 февраля

В Киевской области в пятницу, 27 февраля, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. На дорогах местами гололедица, ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 27 февраля по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. По области ночью и утром местами туман. Температура по области ночью 3-8°С мороза, днем от 2°С мороза до 3°С тепла; в Киеве ночью 4-6°С мороза, днем около 0°С", – говорится в сообщении.

Отметим, что, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

