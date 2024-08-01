Без осадков и до +30°С: прогноз погоды по Киевской области на 2 августа

В Киеве и Киевской области в пятницу, 2 августа, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +30°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на 2 августа по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью 13-18°С, днем 25-30°С; в Киеве ночью 14-16°С, днем 26-28°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 2 августа утром небо в Киеве будет ясным, таким оно будет оставаться в течение всего дня. Без осадков.

Напомним, в Киеве в течение июля было зафиксировано 13 температурных рекордов. Второй месяц лета 2024 года стал пятым самым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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