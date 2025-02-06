Без осадков и до +2°С: прогноз погоды по Киевской области на 7 февраля

В Киевской области в пятницу, 7 февраля, облачно с прояснениями, осадки синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +2°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. На дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 7 февраля по территории Киевщины. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью 3-8°С мороза, днем от 3°С до 2°С тепла; в Киеве ночью 3-5° мороза, днем около 0°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 7 февраля в Киеве днем ненадолго небо станет ясным, но уже ближе к вечеру его снова затянут утренние тучи. Без осадков.

Напомним, в Киеве январь стал одним из самых теплых. За последние шесть дней первого месяца 2025 года было зафиксировано сразу 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!