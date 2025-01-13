Без осадков и до +2°С: прогноз погоды по Киевской области на 14 января

В Киевской области во вторник, 14 января, облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица. Воздух в регионе днем максимально прогреется до +2°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 14 января на территории Киевщины. Облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 3-8°С мороза, днем от 3°С до 2°С тепла; в Киеве ночью 5-7°С мороза, днем 0-2°С мороза", - говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 14 января безоблачным небо будет только утром – день и вечер в Киеве ожидаются пасмурными. Без осадков.

Напомним, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8,0°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 2024 стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев было зафиксировано 52 температурных рекорда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!