Без осадков и до +2°С: прогноз погоды по Киевской области 29 января

В Киеве и Киевской области в понедельник, 29 января, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +2°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 29 января по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах кое-где гололедица. Температура ночью 2-7°С мороза, днем от 3°С до 2°С тепла; в Киеве ночью 4-6°С мороза, днем 0-2°С мороза", – говорится в сообщении.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 29 января 3-го Киева в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Напомним, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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