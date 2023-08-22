Без осадков и до +29°С: прогноз погоды по Киевской области на 23 августа

В Киеве и Киевской области в среду, 23 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +29°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 23 августа по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 12-17°С, днем 24-29°С; в Киеве ночью 15-17°С, днем 26-28°С", – рассказали синоптики.

В Укргидрометцентре добавили, что до 24 августа в регионе объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 23 августа облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Киеве почти весь день, вечером должны рассеяться. Без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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