Без осадков и до +28°С: прогноз погоды по Киевской области на 25 августа

В Киеве и Киевской области в пятницу, 25 августа, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 25 августа по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 12-17°С, днем 23-28°С; в Киеве ночью 14-16°С, днем 26-28°С", – рассказали синоптики.

В Укргидрометцентре уточнили, что 25-27 августа в регионе объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 25 августа с самого утра небо в Киеве покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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