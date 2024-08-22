Без осадков и до +28°С: прогноз погоды по Киевской области на 23 августа

В Киеве и Киевской области в пятницу, 23 августа, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на 23 августа по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 12-17 ° С; днем 23-28°С; в Киеве ночью 15-17°С, днем 25-27°С", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 23 августа вечером в Киеве на небе возможны прояснения, но в течение дня погода будет пасмурной. Без осадков.

Напомним, в Киеве в течение июля было зафиксировано 13 температурных рекордов. Второй месяц лета 2024-го стал пятым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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