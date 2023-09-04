Без осадков и до +26°С: прогноз погоды по Киевской области на 5 сентября

В Киеве и Киевской области во вторник, 5 сентября, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +26°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 5 сентября по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью +10-15°С, днем +21-26°С; в Киеве ночью +13-15°С, днем +23-25°С. Обратите внимание, что 4-8 сентября чрезвычайный уровень пожарной опасности", – предупредили синоптики.

В Укргидрометцентре добавили, что до 6 сентября включительно по Киевщине будет преобладать погода без осадков. Температура ночью +13°С...+15°С, днем около +25°С.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 5 сентября в Киеве облаков на небе не будет, день обещает быть ясным. Без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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