Без осадков и до +26°С: прогноз погоды по Киевской области на 23 апреля

В Киевской области в среду, 23 апреля, переменная облачность, осадки синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +26°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 23 апреля на территории Киевщины. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 9-14°С, днем 21-26°С; в Киеве ночью 11-13°С, днем 23-25°С", – говорится в сообщении.

Отметим, что, согласно информации портала Sinoptik, 23 апреля в Киеве ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы вечером снова очиститься. Без осадков.

Напомним, в Киеве март 2025 стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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