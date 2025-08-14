Без осадков и до +26°С: прогноз погоды по Киевской области на 15 августа

В Киевской области в пятницу, 14 августа, переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +26°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 15 августа по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области ночью 11-16°С, днем 23-26°С; в Киеве ночью 14-16°С, днем 23-25°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве облаков на небе наблюдаться не будет, день обещает быть ясным. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июля 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха во время второго месяца лета была выше климатической нормы на 1,3°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде первого месяца лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.