Без осадков и до +25°С: прогноз погоды по Киевской области на 4 мая

В Киевской области в понедельник, 4 мая, переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Днем воздух максимально прогреется до +25°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 4 мая по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области днем 20-25°С; в Киеве днем 23-25°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви +22°С... +24°С; Мироновка +21°С... +23°С; Фастов +22°С... +24°С; Яготин +21°С... +23°С; Барышевка +21°С... +23°С; Борисполь +22°С... +24°С и Вышгород +22°С... +24°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве облачный день и пасмурный вечер придут на смену ясному утру. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

