Без осадков и до +25°С: прогноз погоды по Киевской области на 23 мая

В Киевской области в пятницу, 23 мая, переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально пригреется до +25°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 23 мая по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура ночью 9-14°С, днем 20-25°С; в Киеве ночью 12-14°С, днем 23-25°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, весь день в Киеве будет облачным. Без осадков.

Напомним, апрель 2025 года в Киеве вошел в двадцатку самых теплых в рейтинге наблюдений за 145 лет. Среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 11,1°С, что выше климатической нормы на 1,1°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве март 2025 года стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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