Без осадков и до +19°С: прогноз погоды по Киевской области на 10 мая

В Киеве и Киевской области в пятницу, 10 мая, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +19°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на 10 мая по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью 1-6°С, на поверхности почвы заморозки 0-5°С, днем 14-19°С; в Киеве ночью 3-5°С, днем 16-18°С тепла", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что до 11 мая включительно в большинстве районов Киевской области удержится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 10 мая первая половина дня в Киеве будет ясной, а после обеда появятся облака. Без осадков.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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