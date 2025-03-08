Без осадков и до +18°С: прогноз погоды по Киевской области на 9 марта

В Киевской области в воскресенье, 9 марта, небольшая облачность, осадки синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +18°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 9 марта по территории Киевщины. Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 13-18°С тепла; в Киеве ночью 1-3°С тепла, днем 16-18°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 9 марта в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Напомним, февраль 2025 стал одним из самых сухих в Киеве с начала наблюдений. Последний месяц зимы занял 8 место.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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