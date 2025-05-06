Без осадков и до +18°С: прогноз погоды по Киевской области на 7 мая

В Киевской области в среду, 7 мая, облачно с прояснениями, осадков синоптики днем не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +18°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 7 мая по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Температура ночью 4-9°С тепла, днем 13-18°С; в Киеве ночью 7-9°С тепла, днем 15-17°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины. 8 мая ночью на поверхности почвы заморозки 0-3°С. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 7 мая в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночной сильный дождь утром ослабеет, а к середине дня должен совсем кончиться.

Напомним, апрель 2025 года в Киеве вошел в двадцатку самых теплых в рейтинге наблюдений за 145 лет. Среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 11,1°С, что выше климатической нормы на 1,1°С

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве март 2025 года стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!