Без осадков и до +18°С: прогноз погоды по Киевской области на 29 марта

В Киевской области в субботу, 29 марта, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +18°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер восточный, 7-12 м/с.

Прогноз погоды на сутки 29 марта по территории Киевщины. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 0-5°С тепла, днем 13-18°С; в Киеве ночью 0-5°С тепла, днем 13-18°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 29 марта в Киеве небо будет ясным до самого завершения дня. Без осадков.

Напомним, февраль 2025 стал одним из самых сухих в Киеве с начала наблюдений. Последний месяц зимы занял 8 место.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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