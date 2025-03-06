Без осадков и до +17°С: прогноз погоды по Киевской области на 7 марта

В Киевской области в четверг, 6 марта, небольшая облачность, синоптики не прогнозируют осадки. Воздух в регионе максимально прогреется до +17°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды на сутки 7 марта по территории Киевщины. Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью 2-7°С тепла, днем 12-17°С; В Киеве ночью 5-7°С тепла, днем 14-16°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 7 марта пасмурное утро в Киеве заменится ясным днем, но вечером небо снова затянется облаками. Без осадков.

Напомним, февраль 2025 стал одним из самых сухих в Киеве с начала наблюдений. Последний месяц зимы занял 8 место.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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