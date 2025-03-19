Без осадков и до +12°С: прогноз погоды по Киевской области на 20 марта

В Киевской области в четверг, переменная облачность, осадки синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +12°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 20 марта на территории Киевщины. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 1°С тепла до 4°С мороза, днем 7-12°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С мороза, днем 10-12°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 20 марта утро в Киеве будет безоблачным, и до конца дня небо будет ясным. Без осадков.

Напомним, февраль 2025 стал одним из самых сухих в Киеве с начала наблюдений. Последний месяц зимы занял 8 место.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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