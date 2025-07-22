Без осадков днем и до +28°С: прогноз погоды по Киевской области на 23 июля

В Киевской области в среду, 23 июля, переменная облачность, днем синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Прогноз погоды

"Прогноз погоды на сутки 23 июля по территории Киевской области. Переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза; днем без осадков. Температура ночью 14-19°С, днем 23-28°С; в Киеве ночью 17-19°С, днем 26-28°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, вечером небо в Киеве прояснится, но до этого момента оно будет покрыто облаками. До полудня осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться.

Что предшествовало

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде в первом месяце лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

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