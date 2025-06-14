Без McDonald's и моста рядом: как выглядел Центральный автовокзал Киева в 1960-70-х годах. Фото

Центральный автовокзал Киева начал принимать и отправлять пассажиров 64 года назад. Благодаря старым фото мы можем узнать, как он выглядел в первые 10-летия существования.

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Архивные снимки и история были опубликованы на странице сообщества "Старые фото Киева" в соцсети Facebook. В наши дни это здание и локация выглядят совсем иначе.

"Центральный автовокзал Киева. Открыт в 1961 году. Еще помним его таким", – говорится в сообщении.

На опубликованных снимках можно увидеть, как выглядел раньше автовокзал, транспортная развязка рядом с ним и его интерьер внутри.

Центральный автовокзал "Киев " - главный автовокзал Киева, находится в управлении компании "Укрпас". Расположен на Демеевской площади, 3, в исторической местности Демеевка. Последняя реконструкция здания состоялась в 2012 году.

Напомним, старые фото дают нам невероятную возможность заглянуть в историю Киева и увидеть его с разных ракурсов. Например, как в 1911 году на рынке торговали уличной едой.

Харьковская площадь – первая, которая встречает жителей и гостей Киева, приезжающих в город со стороны Борисполя. Благодаря уникальному снимку мы можем увидеть, как она выглядела в 1970-х годах.

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