Без McDonald's и многоэтажек: как выглядела Демеевская площадь в Киеве в 1978 году. Архивное фото

Демеевская площадь в Киеве возникла в XIX веке, тогда имела официальное название – Базарная. В 1978 году фотограф Сергей Пятериков сделал уникальное фото с панорамой этой локации, благодаря чему можно увидеть, как они выглядели 45 лет назад.

Архивные снимки были опубликованы в сообществе "Киев. Один день – одно фото" в социальной сети Facebook. За эти годы местность сильно изменилась.

"29 сентября 1978 года. Киев. Панорама Демеевской площади. Фото Сергея Пятерикова", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, какой была локация, прежде чем здесь построили многочисленные многоэтажки, станцию метро и ресторан быстрого питания McDonald's. Кстати, на снимке есть даже трамвайная линия, которую в дальнейшем демонтируют.

Демеевская площадь – площадь в Голосеевском районе города Киева, местность Демеевка. Возникла в XIX веке, имела официальное название Базарное и народное название Демеевская базарная или Демеевская.

Напомним, в 1955 году украинский фотограф-документалист Андрей Левченко сделал несколько панорамных фото Подола и реки Днепр. Благодаря этим работам можно увидеть, как выглядела тогда эта историческая местность Киева.

Дворец "Украина" сегодня является крупнейшим концертно-художественным учреждением Киева и нашего государства. Однако начинали его строить секретно, а чтобы получить соответствующее разрешение, предоставили документы, что якобы это будет кинотеатр.

Как сообщал OBOZ.UA, старые фото остаются для нас уникальной возможностью заглянуть в прошлое Киева и увидеть красоту его архитектуры. В частности, это касается конца 1920-х годов.

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