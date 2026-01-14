Аварийные отключения будут продолжаться: Кличко рассказал о ситуации с энергетикой в Киеве

По состоянию на среду, 14 января, ситуация с энергетикой в Киеве из-за постоянных российских обстрелов очень сложная. Именно поэтому пока, к сожалению, аварийные отключения будут продолжаться.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Специалисты работают круглосуточно для того, чтобы восстановить поврежденные объекты.

Что известно

"Проводим сейчас комиссию ТЭБ и ЧС. Со всеми департаментами, заместителями председателя КГГА, службами, главами районов города. Ситуация в Киеве очень сложная. Подобного масштаба – впервые за 4 года полномасштабной войны. Обсуждаем острые моменты и наше дальнейшее реагирование для стабилизации ситуации, помощи жителям. Конкретные задачи и их выполнение каждой службой, каждым департаментом", – рассказал Кличко.

По словам мэра, по состоянию на 14 января около 400 многоэтажных домов Киева остаются без отопления. Это из тех 6 тысяч, где не было теплоснабжения после массированной атаки 9 января. Части из этих 400 домов подать тепло планируют сегодня к вечеру.

Он отметил, что коммунальщики работают и днем, и ночью, ремонтируют поврежденную врагом инфраструктуру, чтобы вернуть людям необходимые услуги. Ситуация с теплом на правом берегу уже более стабильная, но более сложная – на левом берегу города.

"Ситуация же с энергоснабжением, от которого зависит обеспечение коммунальных услуг, остается очень сложной. Энергетики работают, делают все, что могут. Но пока Киев живет по экстренным графикам отключений света. То есть, почасовые графики не действуют", – добавил Кличко.

Мэр уточнил, что по информации компании ДТЭК, жители города сейчас около трех часов со светом и до десяти, а иногда и больше, без него. Энергетики отмечают, что время может меняться, ведь поврежденная энергосистема работает в аварийных условиях.

"Влияет еще и погода и перегрузка сетей. Поэтому, к сожалению, аварийные отключения будут продолжаться. Об этом надо говорить честно. Чтобы люди понимали ситуацию", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, заявления о взрывах инженерных сетей в жилых кварталах Киева в случае длительных и массовых отключений электро- и теплоснабжения являются необоснованными. Это невозможно технологически.

