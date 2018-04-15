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Західний погляд з Олів'є Ведріном. #11

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Теми:

1. Сирія

  • Світ рухається до війни? РФ та США обмінюються загрозами

  • РФ та США підтягують сили до сирійського узбережжя

  • Війна у Сирії: наслідки для України

2. СНД

  • Порошенко просить уряд припинити участь України в статутних органах СНД

  • Україна може скасувати частину договору про дружбу з РФ

3. Україна-НАТО

  • Порошенко: Кращої нагоди для зближення із ЄС і НАТО не буде

  • Київ порушуватиме питання більш тісної співпраці і перспектив членства в НАТО та ЄС

  • Альянс зацікавлений у членстві України, - постійний представник США в НАТО

Гість студії:

Мелінда Харінг, редактор журналу "Atlantic Council's UkraineAlert" та співробітник Інституту зовнішньої політики

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