Західний погляд з Олів'є Ведріном. #11

Західний погляд з Олів'є Ведріном. #1149Читать новость на украинском
Теми:
1. Сирія
Світ рухається до війни? РФ та США обмінюються загрозами
РФ та США підтягують сили до сирійського узбережжя
Війна у Сирії: наслідки для України
2. СНД
Порошенко просить уряд припинити участь України в статутних органах СНД
Україна може скасувати частину договору про дружбу з РФ
3. Україна-НАТО
Порошенко: Кращої нагоди для зближення із ЄС і НАТО не буде
Київ порушуватиме питання більш тісної співпраці і перспектив членства в НАТО та ЄС
Альянс зацікавлений у членстві України, - постійний представник США в НАТО
Гість студії:
Мелінда Харінг, редактор журналу "Atlantic Council's UkraineAlert" та співробітник Інституту зовнішньої політики