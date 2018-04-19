Порошенко: Украина имеет право на свою православную церковь

Президент Петр Порошенко 19 апреля призвал Верховную Раду поддержать его обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

Выступая в парламенте с речью он подчеркнул, что Украина имеет право наединую православную церковь

"Украина, как независимое государство, согласно традициям православного мира, не просто имеет право, она обязана конституировать такую церковь и обеспечить ее признание со стороны всего мирового православия", - сказал он.

Обращаясь к депутатам, Порошенко отметил актуальность этого вопроса.

"Многочисленные опросы показывают, что все большее количество православных граждан Украины хотят иметь - как это принято во всем православном мире и большинстве православных стран, - единую поместную автокефальную Украинскую Церковь", - сказал глава государства.

В своей речи президент объяснил, что Томос об автокефалии укрепит независимость Украины и устранит рудименты так называемого "русского мира".

"Церковь, которая будет евхаристически, молитвенно совмещена с другими поместными церквями, но административно независимой от любых иностранных церковных юрисдикций. Особенно от той, которая напрямую связана со страной-агрессором", - заявил Порошенко.

Как результат, Верховная Рада поддержала обращение президента к Вселенскому Патриарху по автокефалии Православной Церкви в Украине. За соответствующий проект постановления проголосовали 268 народных депутатов.