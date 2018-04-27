Курьез: принц Уильям чуть не уснул

Курьез: принц Уильям чуть не уснул491Читать новость на украинском
Журналисты сняли курьезное видео с принцем Уильямом, у которого недавно родился еще один сын. На службе в Вестминстерском аббатстве принц едва сдерживался, чтобы не уснуть.
СМИ предположили, что это последствия бессонных ночей.
На видео видно, как принц Уильям пытается держать себя в руках, но глаза постоянно закрываются.
Курьез произошел, когда представители королевской семьи чествовали День национального праздника Австралии и Новой Зеландии.