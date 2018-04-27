Курьез: принц Уильям чуть не уснул

Журналисты сняли курьезное видео с принцем Уильямом, у которого недавно родился еще один сын. На службе в Вестминстерском аббатстве принц едва сдерживался, чтобы не уснуть.

СМИ предположили, что это последствия бессонных ночей.

На видео видно, как принц Уильям пытается держать себя в руках, но глаза постоянно закрываются.

Курьез произошел, когда представители королевской семьи чествовали День национального праздника Австралии и Новой Зеландии.