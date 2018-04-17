Соловьев похвастался перед Западом войной в Украине 153

Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев осудил западную коалицию за бомбежки объектов, связанных с производством химического оружия, в Сирии и заявил, что гуманитарная помощь воюющим странам может осуществляться лишь в таком формате, который избрала для себя Россия на Донбассе.

Он отметил, что граждане его страны якобы отправляют в оккупированный регион Украины гуманитарные конвои с едой и стройматериалами. Столь циничное оправдание военной агрессии против суверенного государства он озвучил в эфир своей программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".